FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.117 EUR21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.152 EURPRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.422 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.093 EURQVMP XFRA IE00BDZCKK11 P.SHS S+P 500 QVM UCI.ETF 0.083 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EURATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.143 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.028 EUR28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.066 EURZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.202 EURWDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.422 EURVI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.316 EURUMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.152 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.253 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.118 EURTZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.004 EURUF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.489 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.565 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.397 EURGJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.108 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.131 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.405 EURSY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.067 EURRB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.219 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.043 EUR8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.397 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.321 EURPCC XFRA US69318J1007 PC CONNECTION INC DL-,01 0.287 EURNUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.321 EURK3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.031 EURWX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.801 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.350 EURK3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. 0.080 EURNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.169 EUR