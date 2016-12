FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCNN1 XFRA JP3242800005 CANON INC. 0.612 EURKAO XFRA JP3205800000 KAO CORP. 0.375 EUROS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.408 EUROTK XFRA JP3188200004 OTSUKA CORP. 0.857 EUREJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.184 EURIQ3 XFRA JP3152750000 GMO INTERNET INC. 0.041 EURASI1 XFRA JP3118000003 ASICS CORP. 0.192 EURABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.220 EURSHJ XFRA JP3112000009 ASAHI GLASS 0.073 EUR58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 57.101 EURS4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 70.479 EURRF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.019 EUR2H2 XFRA US90187B1017 TWO HARBORS INV.DL -,0001 0.230 EURAOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.187 EURWPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.947 EURBDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.373 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.035 EUR8SB XFRA US82735Q1022 SILVER BAY REALTY TRUST 0.121 EUR1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.053 EURBV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EURRNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.005 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EURVCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.059 EUR9TF XFRA CA89366H1038 TRANSFORCE INC. NEW 0.134 EURTRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.400 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.004 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.042 EURS3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.080 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.083 EURPWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.278 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.078 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.113 EURNR4 XFRA CA64156L1013 NEVSUN RES LTD 0.038 EUR