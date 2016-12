Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola West":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2016.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.408 EUR07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.766 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.046 EUR079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.593 EUR0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.263 EUR331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.046 EURCCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA WEST CO. LTD. 0.196 EURDM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.019 EUR2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.025 EURGSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.431 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR8XC XFRA US20341J1043 COMM.SAL.LEA.INC.DL-,0001 0.574 EUR