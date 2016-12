Weitere Suchergebnisse zu "Fifth Third Bancorp":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.361 EURWX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.861 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.388 EUR7AU XFRA US63245Q1058 NTL AMER.UNI.HLDGS DL-,01 0.043 EURNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.191 EURMLB1 XFRA US58733R1023 MERCADOLIBRE INC. DL-,001 0.144 EURMCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.450 EURLNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.335 EURLXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.167 EURLXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.411 EURLH9 XFRA US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01 0.431 EURKRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 2.177 EURKTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.096 EURKCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.316 EURJO3 XFRA US4811651086 JOY GLOBAL INC. DL 1 0.010 EURJF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.163 EURILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.622 EURISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.344 EUR6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.006 EURHMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.239 EURGRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.124 EURFRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.191 EURF5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.182 EURFFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.134 EURFMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.158 EURG5A XFRA CA0012641001 AGT FOOD AND INGREDIENTS 0.106 EUREXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.531 EURMHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.407 EUREGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.041 EUREIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.519 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.201 EUR42DA XFRA US26613Q1067 DUPONT FABROS TECH.DL-,01 0.478 EURD8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.220 EURDL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.067 EURHBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.120 EUR