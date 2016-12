FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.172 EURPRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.478 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.095 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.018 EURXFRA DE000A1HCEQ5 UNICR.BK IR.12/17 FLR MTN 0.000 %ADLW XFRA DE000A1TNEE3 ADLER REAL EST. WDL13/17 0.030 EUR7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.277 EUR9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.204 EURATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.325 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.032 EURWW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.057 EUR28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.071 EURZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.230 EURWDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.478 EURVI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.359 EURR9L1 XFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001 0.048 EURUMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.153 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.268 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.124 EURTZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.005 EURUF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.507 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.622 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.407 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.134 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.459 EURSY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.048 EURRB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.230 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.080 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.056 EUR8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.450 EURPEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.029 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.364 EURPCG XFRA US69331C1080 PG + E CORP. 0.469 EURPCC XFRA US69318J1007 PC CONNECTION INC DL-,01 0.325 EUR