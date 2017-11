FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.059 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.477 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.262 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.052 EURGPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.230 EUR71G XFRA US381427AA15 GOLDM.SACHS CAP.II PFDCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.126 EUR4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.017 EUR45S XFRA KYG826001003 SOHO CHINA LTD HD-,02 0.073 EURSMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EURDPA XFRA JP3486150000 DAITO PHARMACEUTICAL 0.114 EURQPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.136 EUROSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.174 EURBVB XFRA DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND 0.060 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.301 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.142 EURSN6 XFRA BMG850801025 STOLT-NIELSEN DL 1 0.209 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.009 EURAM5 XFRA US0256762065 AMER. EQU. INV. LIFE 0.218 EUR9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 35.011 EURSLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.152 EURXFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 13.330 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.059 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.049 EUR352 XFRA JP3369550003 SILICON STUDIO CORP. 0.076 EUR