FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.059 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.481 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.264 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.053 EURGPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.232 EURCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.127 EUR4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.017 EUR45S XFRA KYG826001003 SOHO CHINA LTD HD-,02 0.073 EURSMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EURBVB XFRA DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND 0.060 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.302 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.143 EURSN6 XFRA BMG850801025 STOLT-NIELSEN DL 1 0.211 EURAM5 XFRA US0256762065 AMER. EQU. INV. LIFE 0.219 EURSLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.153 EURXFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.059 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.049 EUR