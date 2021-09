Das Instrument 5Z5 CA7401731095 PRECIOUS METAL + MIN.TR. EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 27.09.2021 und ex Dividende/Zinsen am 28.09.2021 The instrument 5Z5 CA7401731095 PRECIOUS METAL + MIN.TR. EQUITY has its pre-dividend/interest day on 27.09.2021 and its ex-dividend/interest day on 28.09.2021