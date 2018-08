FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.032 EURXFRA DE000HSH6JR4 HSH NORDBANK MZC 3 17/20 0.000 %XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.345 EURTVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.029 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.054 EURNYVL XFRA TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1 0.011 EURLHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.011 EURNVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.011 EURNVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.009 EURW1M XFRA SG1J24887775 SINGAPORE SHIPPING SD-,1 0.006 EUR5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.025 EUR4C1 XFRA KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. 0.007 EURAS7 XFRA KYG040111059 ANTA SPORTS PROD. HD-,10 0.055 EURTH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.010 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.314 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.155 EUR5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.350 EURWF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEYPARSONS LTD. 0.094 EURSTS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.030 EURNMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.095 EURWMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.074 EUR1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.294 EURWE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.025 EUR4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.032 EURCPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.009 EUR0W7 XFRA AU000000WGN7 WAGNERS HOLDING CO LTD 0.022 EUR0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.086 EUR1JT XFRA KYG911501057 TSUI WAH HLDGS LTD HD-,01 0.003 EURLLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.221 EUR4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.014 EURSII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.078 EURAPT XFRA AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE 0.019 EUR