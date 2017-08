FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 0.239 EURC064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 0.144 EURC062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 0.080 EURC061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 0.312 EURC051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.707 EURC050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 1.692 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.294 EUR5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.300 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.135 EURCCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.141 EURC007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.536 EURE905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.650 EURE908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.172 EURE901 XFRA DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I 2.748 EURE903 XFRA DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I 4.437 EURE907 XFRA DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I 2.504 EURE950 XFRA DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I 0.992 EURQRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.060 EUREE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.057 EUR