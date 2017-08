FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5TF XFRA KYG875941000 TENFU C.HLDG.CO.LTD HD-,1 0.005 EURC005 XFRA LU0603942888 COMSTAGE-SDAX UCITS ETF I 1.720 EURC003 XFRA LU0603933895 COMSTAGE-DIVDAX U.ETF I 1.110 EURC006 XFRA LU0650624025 COMST.-F.A.Z.IDX U.ETF I 0.023 EUR2BL XFRA KYG110431098 BILLION INDUS.HLDGS HD-01 0.006 EURXFRA DE000HSH6JR4 HSH NORDBANK MZC 3 17/20 0.000 %ZGS7 XFRA IE0004874099 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A EO 0.205 EURDJL1 XFRA IE0002817751 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A DL 0.189 EUR333 XFRA DE000A1YDDM9 DECHENG TECHNOLOGY AG 0.100 EURXFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.519 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.482 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.053 EURXFRA DE000HLB1GH5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/14 0.002 %MJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.017 EURCD91 XFRA LU0488317701 C.S.-NYSE AR.GO.B.U.ETF I 0.093 EURC054 XFRA LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I 0.842 EURC002 XFRA LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I 1.232 EURCD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.209 EURC031 XFRA LU0392496690 COMSTAGE-ATX UCITS ETF I 0.121 EURC030 XFRA LU0392496427 COMST.-DJ S.T.30N.U.ETF I 2.744 EURC001 XFRA LU0378438732 COMSTAGE-DAX UCITS ETF I 3.336 EURC079 XFRA LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF I 0.418 EURC078 XFRA LU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF I 0.418 EURC077 XFRA LU0378437171 COMS.-ST.E.600TELE.UETF I 1.027 EURC076 XFRA LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I 0.017 EURC075 XFRA LU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF I 0.162 EURC074 XFRA LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I 0.040 EURC073 XFRA LU0378436520 COMST.-S.E.600P+HG.UETF I 0.099 EURC071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I 0.165 EURC070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 0.069 EURC069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 0.147 EURC068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I 0.024 EURC067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 0.083 EURC066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 0.388 EUR