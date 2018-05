FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %YSON XFRA PTSON0AM0001 SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1 0.042 EUR6SC XFRA PTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL SGPS NA.EO1 0.060 EURGZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.300 EUR3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005 0.012 EURCHK XFRA HK0291001490 CHINA RES BEER (HLDGS)CO. 0.008 EUREPU XFRA HK0000047982 EMPEROR W.+JEWELL. 0.001 EURUBL XFRA FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.400 EURBIF XFRA FR0000120966 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 3.450 EURNBP XFRA FR0000120685 NATIXIS S.A. INH. EO 11,2 0.370 EURAIL XFRA FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.650 EURBAYN XFRA DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2.800 EURCFI XFRA CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH. 4.305 EURUHR XFRA CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 6.458 EURUHRN XFRA CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.292 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD 0.090 EURWSV2 XFRA AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 0.900 EURDT8A XFRA IT0004053440 DATALOGIC EO -,52 0.500 EUR4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE INDON. RP 10 0.001 EURXFRA DE000HLB0TD9 LB.HESS.-THR.INFL.11/12 0.001 %FO4N XFRA BE0974264930 AGEAS SA/NV 2.100 EURS0E1 XFRA DE000A1XFUZ2 SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN. 2.000 %XFRA DE000HSH4RG5 HSH NORDBANK FZIXL3 14/25 0.002 %TLG XFRA DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG 0.820 EURXFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %XFRA DE000HSH6KA8 HSH NORDBANK MZC 6 17/19 0.000 %279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 20.665 EUR