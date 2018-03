FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTYPH XFRA JP3942400007 ASTELLAS PHARMA INC. 0.138 EURYMT XFRA JP3940400009 YAMATO KOGYO CO.LTD 0.192 EURYTT XFRA JP3940000007 YAMATO HLDGS CO.LTD. 0.107 EURYME XFRA JP3939000000 YAMADA DENKI CO. 0.138 EURYMK XFRA JP3937200008 AZBIL CORP. 0.314 EURYOJ XFRA JP3933800009 YAHOO JAPAN CORP. 0.068 EURMO8 XFRA JP3926800008 MORINAGA MILK IND. 0.383 EURMFY XFRA JP3922800002 MOCHIDA PHARM. 0.556 EURMMK XFRA JP3922200005 RELIA INC. 0.138 EURMJP XFRA JP3922100007 MORNINGSTAR JAPAN 0.065 EURMHC XFRA JP3920860008 MEGACHIPS CORP. 0.261 EURMW7 XFRA JP3919800007 MEIDENSHA CORP. 0.031 EUR3M0 XFRA JP3918000005 MEIJI HOLDINGS CO.LTD 0.441 EURMEC XFRA JP3915350007 MEIKO ELECTRONICS 0.077 EURMUR1 XFRA JP3914400001 MURATA MFG 0.997 EURMH6 XFRA JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.613 EURMEA XFRA JP3906000009 MINEBEA MITSUMI INC. 0.100 EURMIZ XFRA JP3905200006 MIZUNO CORP. 0.192 EURMUJ XFRA JP3903000002 MITSUBISHI MAT. 0.383 EURMFZ XFRA JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FINL GRP 0.069 EURMIE1 XFRA JP3902400005 MITSUBISHI EL. CORP. 0.138 EURMIB XFRA JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS 0.107 EURMIH XFRA JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY 0.460 EURMMO XFRA JP3899800001 MITSUBISHI MOTORS 0.077 EURMES XFRA JP3899600005 MITSUBISHI EST. 0.092 EURMBI XFRA JP3898400001 MITSUBISHI CORP. 0.406 EURM3C XFRA JP3897700005 MITSUBISHI CHEM. HLDGS 0.115 EURMUG XFRA JP3896800004 MITSUBISHI GAS CHEMICAL 0.230 EUR4HP XFRA JP3894900004 ISETAN MITSUKOSHI HLDGS 0.046 EURMTS1 XFRA JP3893600001 MITSUI + CO. 0.307 EURMFU XFRA JP3893200000 MITSUI FUDOSAN LTD 0.138 EURMIU XFRA JP3892100003 SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS 0.498 EURMU1 XFRA JP3891600003 MITSUI ENG. SHIPB. 0.230 EURXMF XFRA JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.613 EUR59M XFRA JP3890310000 MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC 0.498 EUR