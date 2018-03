FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.019 EURVCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.063 EUR2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.262 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.098 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.074 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.056 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.048 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.314 EURHIAA XFRA US4335785071 HITACHI LTD ADR/108GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.207 EURO4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD. 0.351 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.024 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.132 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.091 EUR4NI XFRA JP3676200003 NISSHIN STEEL CO. LTD. 0.076 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.250 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.403 EURLGNA XFRA CA5359194019 LIONS GATE ENTERT. CL. A 0.073 EURIHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.010 EURNKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.161 EURHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR9CB XFRA JP3220580009 CALBEE INC. 0.320 EURYC3 XFRA JP3305990008 CONCORDIA FINL GROUP 0.057 EURZKH XFRA JP3429250008 ZENKOKU HOSHO CO. LTD. 0.564 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.063 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.484 EURNT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.056 EURKOI XFRA JP3305800009 KOMORI CORP. 0.153 EUR0H9 XFRA JP3417200007 SEIBU HOLDINGS INC. 0.088 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.145 EURKOAA XFRA US50046R1014 KONAMI HOLDINGS ADRMZ8A XFRA US60687Y1091 MIZUHO FINL GROUP ADR/2OIXA XFRA US6863301015 ORIX CORP. ADR/5O.N.HIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.305 EUR305 XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT. 0.067 EUR