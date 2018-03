FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.290 EURMXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.437 EURFJH XFRA JP3862960006 MACNICA FUJI ELECTR.HLDGS 0.249 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.806 EURNG0 XFRA JP3695600001 NIPPON GAS CO. LTD 0.176 EUR13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.153 EUR6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.081 EUR8A9 XFRA JP3120090000 AZUMA HOUSE CO. LTD. 0.537 EUR2C9N XFRA US3850023082 GRAMERCY PR.TR.NEW DL-,01 0.302 EURC0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.022 EUROM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.031 EURCZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.081 EUR0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.059 EURDK8 XFRA JP3481300006 DAIKYONISHIKAWA CORP. 0.123 EUR11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.215 EUR11W XFRA JP3993400005 WACOM CO.LTD 0.046 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.084 EUR13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR7WS XFRA JP3323050009 SAWAI PHARMA.CO.LTD. 0.498 EURG6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.113 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.235 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.056 EURKKC XFRA JP3206000006 KAKAKU.COM INC. 0.123 EUR751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.094 EUR5ZC XFRA JP3155270006 CROOZ INC. 0.115 EUR1JP XFRA JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. 0.192 EUR4JP XFRA JP3233250004 JAPAN POST INSURANCE CO. 0.491 EUR5JP XFRA JP3946750001 JAPAN POST BANK CO.LTD 0.192 EURTL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.006 EUR6CL XFRA US19625W1045 COLONY NORTHSTAR DL-,01 0.089 EUR8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.484 EURLGNB XFRA CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B 0.073 EUR07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.790 EUR