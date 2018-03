FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.250 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.403 EURLGNA XFRA CA5359194019 LIONS GATE ENTERT. CL. A 0.073 EURIHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.010 EURNKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.161 EURHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR9CB XFRA JP3220580009 CALBEE INC. 0.322 EURYC3 XFRA JP3305990008 CONCORDIA FINL GROUP 0.058 EURZKH XFRA JP3429250008 ZENKOKU HOSHO CO. LTD. 0.567 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.063 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.484 EURNT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.056 EURKOI XFRA JP3305800009 KOMORI CORP. 0.153 EUR0H9 XFRA JP3417200007 SEIBU HOLDINGS INC. 0.088 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.145 EURHIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.307 EUR305 XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT. 0.067 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.020 EURAA2 XFRA JP3122800000 AMADA HOLDINGS CO. LTD. 0.169 EURA02 XFRA JP3121970002 ADWAYS INC. 0.018 EURZUO XFRA JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD 0.077 EURK3R XFRA JP3765150002 HARMONIC DRIVE 0.107 EURCBR XFRA JP3511800009 CHIBA BK LTD 0.058 EURCS7 XFRA JP3305530002 COMSYS HLDGS CORP. 0.192 EURN9L XFRA JP3700200003 NIPPON LIGHT MET. HLDGS 0.031 EUR4FK XFRA JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP 0.058 EUR71N XFRA JP3718800000 NIPPON SUISAN 0.031 EURAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.016 EUROSK XFRA JP3183200009 JAPAN EXCHANGE GROUP INC. 0.184 EUR0H2 XFRA JP3791800000 MAXELL HOLDINGS LTD. 0.138 EURB15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.056 EUR0S7 XFRA JP3105220002 SEVEN BANK LTD. 0.040 EURH7M XFRA JP3786200000 HITACHI MET. 0.100 EUR8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.383 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.095 EUR