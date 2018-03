FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTG9Y XFRA JP3385820000 GS YUASA CORP. 0.053 EURNPS XFRA JP3381000003 NIPPON STEEL+SUMITO.METAL 0.229 EURSKS XFRA JP3375800004 SHINKO EL.IND.LTD 0.095 EURSEH XFRA JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM. 0.572 EURMILA XFRA JP3362700001 MITSUI OSK LINES 0.076 EURXSZ XFRA JP3358800005 SHIMIZU CORP. 0.076 EURHDZ XFRA JP3357200009 SHIMADZU CORP. 0.084 EURCTZ XFRA JP3352400000 CITIZEN WATCH CO. LTD. 0.065 EURSH0 XFRA JP3347200002 SHIONOGI + CO. LTD 0.290 EURXST XFRA JP3344400001 SANWA HOLDINGS CORP. 0.114 EURSJ8 XFRA JP3343200006 SANRIO CO. LTD 0.114 EURXSI XFRA JP3337600005 SANYO CHEMICAL IND. 0.420 EURSZD XFRA JP3336000009 SANTEN PHARMA. 0.099 EURS2O XFRA JP3331600001 SHINKO PLAN. 0.229 EURXSK XFRA JP3329600005 SANKEN EL. 0.023 EURSOK XFRA JP3326410002 SANKYO CO. LTD 6417 0.572 EURSNK XFRA JP3326000001 SANKYU INC. 0.267 EURKK2 XFRA JP3324600000 SUN A. KAKEN CO. 0.069 EURXSG XFRA JP3311600005 SAIBU GAS CO. LTD 0.267 EURPO6 XFRA JP3309000002 PENTA-OCEAN CONSTR. 0.092 EURKOM1 XFRA JP3304200003 KOMATSU LTD 0.275 EURKPI1 XFRA JP3300600008 KONICA MINOLTA INC. 0.114 EURKOA XFRA JP3300200007 KONAMI HOLDINGS 0.267 EUR4HN XFRA JP3297330007 COCOKARA FINE INC. 0.267 EURI8U XFRA JP3294460005 INPEX CORP. 0.069 EUR6JK XFRA JP3292200007 JTEKT CORP. 0.160 EURLJ1 XFRA JP3284000001 CORE CORP. 0.153 EURKEI XFRA JP3278600006 KEISEI EL. RWY 0.053 EURK22 XFRA JP3277800003 KEIO CORP. 0.191 EURGUN XFRA JP3275200008 GUNZE LTD 0.610 EUR0K1 XFRA JP3271600003 KUREHA CORP. 0.420 EURQC9 XFRA JP3271400008 CRED. SAISON CO.LTD 0.267 EURKWI XFRA JP3270000007 KURITA WATER IND. 0.198 EURXCN XFRA JP3269200006 CLARION CO. LTD 0.023 EURKUG1 XFRA JP3266800006 KUMAGAI GUMI 0.686 EUR