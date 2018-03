FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST9NI XFRA JP3721600009 NIPPON PAPER INDS CO.LTD 0.230 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.031 EUR1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.048 EURBV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.006 EURRNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EURCVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.135 EURTRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.432 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.038 EURS3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.086 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.075 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.022 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.038 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.031 EUR03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.019 EUR3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.106 EURC7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.352 EURFRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.135 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.006 EUR016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.019 EURVCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.063 EUR2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.261 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.098 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.074 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.056 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.048 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.314 EUR8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.207 EURO4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD. 0.353 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.024 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.131 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.091 EUR4NI XFRA JP3676200003 NISSHIN STEEL CO. LTD. 0.077 EUR