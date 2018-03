FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAX8 XFRA JP3160950006 AVEX INC. 0.192 EUR0AW XFRA JP3160670000 AIR WATER INC. 0.130 EUREII XFRA JP3160400002 EISAI CO. LTD 0.613 EURACK XFRA JP3160300004 FUJI OIL CO. LTD. 0.046 EURUBE XFRA JP3158800007 UBE IND. LTD 0.460 EURIMB XFRA JP3153900000 IMPRESS HOLDINGS INC. 0.004 EURI6I XFRA JP3152820001 INTERNET INITIATIVE JAPAN 0.104 EURIBI XFRA JP3148800000 IBIDEN CO.LTD 0.153 EURIOC XFRA JP3143600009 ITOCHU CORP. 0.291 EURI7B XFRA JP3142500002 IDEMITSU KOSAN CO. LTD 0.307 EURISU XFRA JP3137200006 ISUZU MOTORS LTD 0.123 EURIWJ XFRA JP3134800006 IHI CORP. 0.230 EUREMO XFRA JP3130200003 EM HOLDINGS CO. 0.153 EURALE XFRA JP3126400005 ALPS EL.CO.LTD 0.153 EURAN5 XFRA JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC. 0.192 EURAE2 XFRA JP3126200009 ALPINE EL. INC. 0.115 EURVAN XFRA JP3122400009 ADVANTEST CORP. 0.130 EURAJI XFRA JP3119600009 AJINOMOTO 0.115 EURASAA XFRA JP3111200006 ASAHI KASEI 0.107 EURIE7 XFRA JP3105000008 INES CORP. 0.077 EUR4HO XFRA JP3104890003 TIS INC. 0.199 EURAKN XFRA JP3102000001 AISIN SEIKI CO. LTD 0.537 EURJUA XFRA JP3027680002 JAPAN REAL EST.INVESTM. 69.781 EURBKE1 XFRA ID1000096605 BK NEGARA IND. RP 7500 0.015 EURHX9 XFRA ID1000094204 PT BK DANAMON TBK RP50000 0.008 EURRF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.016 EURAOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.202 EURWPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.818 EURK34 XFRA FI0009005870 KONECRANES OYJ O.N. 1.200 EURMSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70 0.210 EURAZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EURAN1 XFRA JP3128800004 ANRITSU CORP. 0.058 EURH3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.226 EUR1YM XFRA JP3879170003 MARUWA UNYU KIKAN CO.LTD 0.122 EURD8S XFRA US45033E1055 ITAU CORPB.ADR REG.S/1500 0.089 EUR