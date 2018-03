FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTEW XFRA JP3545160008 TESEC CORP. 0.305 EURTIJ XFRA JP3544000007 TEIJIN LTD 0.229 EURTZ6 XFRA JP3539220008 T + D HOLDINGS INC. 0.153 EURTD4 XFRA JP3539000004 TDC SOFT INC. 0.229 EURTDK XFRA JP3538800008 TDK CORP. 0.534 EURT3O XFRA JP3538400007 TOC CO. LTD 0.034 EURTSB XFRA JP3535400000 TSUBAKIMOTO CHAIN 0.092 EURCYA XFRA JP3528600004 CHIYODA CORP. 0.046 EUR0C2 XFRA JP3526600006 CHUBU EL. PWR 0.114 EURUGO XFRA JP3521000004 CHUGOKU BK LTD 0.076 EURDWH XFRA JP3505000004 DAIWA HOUSE IND. 0.404 EURDSE XFRA JP3502200003 DAIWA SEC. GRP INC. 0.107 EURDW1 XFRA JP3500610005 RESONA HOLDINGS INC. 0.076 EURDIP XFRA JP3496400007 KDDI CORP. 0.343 EURDPM XFRA JP3495000006 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 0.145 EURDAO XFRA JP3494600004 SCREEN HOLDINGS CO. LTD. 0.763 EURDNP XFRA JP3493800001 DAI NIPPON PRINTG 0.244 EURDDL XFRA JP3491000000 DAIDO STEEL 0.458 EUR4D7 XFRA JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. 2.136 EURDKI XFRA JP3481800005 DAIKIN IND. LTD 0.496 EURHRF XFRA JP3481400004 DAIKYO INC. 0.458 EURQHH XFRA JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 0.343 EURD4S XFRA JP3475350009 DAIICHI SANKYO CO. LTD 0.267 EURTAY XFRA JP3469000008 MITSUBISHI TANABE PHARMA 0.214 EURTDJ XFRA JP3468820000 TANAKA CO. LTD 0.114 EURTDC XFRA JP3467200006 TAC CO. LTD 0.023 EURTKD XFRA JP3463000004 TAKEDA PHARM.CO.LTD. 0.686 EURTC6 XFRA JP3462680004 TAKEEI CORP. 0.076 EURTDI XFRA JP3460800000 TAKARA LEBEN CO.LTD. 0.076 EURTF2 XFRA JP3460200003 TAKARA BIO INC. 0.031 EURTKS XFRA JP3460000007 TAKARA STANDARD 0.114 EURTAX XFRA JP3459600007 TAKARA HLDGS 0.114 EURTDF XFRA JP3457750002 TAKANO CO. LTD 0.107 EURTYC1 XFRA JP3452000007 TAIYO YUDEN CO. LTD 0.076 EURTIE XFRA JP3449020001 TAIHEIYO CEMENT 0.229 EUR