FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTADLW XFRA DE000A1TNEE3 ADLER REAL EST. WDL13/17 0.030 EUR35V XFRA US92719A1060 VIMPELCOM LTD ADR 1 0.180 EUR3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.120 EURTIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.305 EURPRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.287 EURNMAA XFRA US6511911082 NEWCREST MINING LTD ADR 1 0.069 EURCYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.102 EURCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.120 EURC3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.231 EURCAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.245 EURAIY XFRA US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. 0.278 EURNYVF XFRA TH0438010R10 ITALIAN-THAI -NVDR- BA 1HL9B XFRA SE0000109290 HOLMEN AB B SK 50 1.259 EURPJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.015 EURWHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.187 EURSLD XFRA AU000000SEK6 SEEK LTD 0.162 EURB4A1 XFRA CH0208062627 WALTER MEIER AG NAM. 1.866 EUR