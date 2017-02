Weitere Suchergebnisse zu "Global High Yield Portfolio A":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.260 EURP82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.016 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.022 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.016 EUR1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.071 EURXFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.170 EURTEV XFRA US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.321 EURMXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.312 EURJHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.293 EURGOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.614 EURFLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.198 EURTI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.099 EURAL4 XFRA AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD 0.044 EURNVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.016 EUR07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.003 EURXFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 %CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.132 EURNRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.094 EURGK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.123 EURB6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.036 EURTPY1 XFRA TH0219010Z14 TIPCO ASPHALT -FGN- BA 1 0.016 EURFI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.161 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.113 EURNHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.293 EURTN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.198 EURIE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD 0.068 EURNWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.449 EUR