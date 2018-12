Weitere Suchergebnisse zu "POWERSHS FTSE":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.176 EURPSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.066 EURPZC XFRA GB00B13GSS58 PROACTIS HOLDINGS PLC 0.017 EUR0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.107 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.069 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.252 EUR1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. 0.017 EURBCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.009 EUR