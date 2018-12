FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.197 EURLOO XFRA JP3981000007 LOOK HOLDINGS INC. 0.197 EURRYO1 XFRA JP3975800008 RYOBI LTD 0.276 EURRAK XFRA JP3967200001 RAKUTEN INC. 0.035 EURLOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.079 EURYRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.244 EURUN4 XFRA JP3951600000 UNICHARM CORP. 0.094 EURYMA XFRA JP3942800008 YAMAHA MOTOR 0.354 EURV94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.630 EURHDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.220 EUR01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.551 EURHS0 XFRA JP3845770001 HOSHIZAKI CORP. 0.551 EURBGT XFRA JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. 0.630 EURHIK XFRA JP3783420007 HIKARI TSUSHIN INC. 0.685 EURMJ8 XFRA JP3750500005 MCDONALD S HLDG CO.J. 0.236 EURNI7 XFRA JP3749400002 NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD 0.181 EURNPG XFRA JP3733400000 NIPPON EL. GLASS 0.394 EURJAT XFRA JP3726800000 JAPAN TOBACCO 0.591 EURAON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTDNPV XFRA JP3690400001 NIPPON CARBON 0.394 EURNBO XFRA JP3678000005 NISSHINBO HOLDINGS INC. 0.118 EURNKO XFRA JP3668000007 NIKKISO CO. LTD 0.063 EUR3N8 XFRA JP3651210001 NABTESCO CORP. 0.291 EURQJE XFRA JP3639650005 DON QUIJOTE HLDGS CO. LTD 0.039 EURTMI XFRA JP3637300009 TREND MICRO INC. 1.173 EURT9T XFRA JP3616000000 TOYO TANSO CO. LTD 0.315 EURTYR XFRA JP3610600003 TOYO TIRE + RUBBER 0.197 EURTO5 XFRA JP3606600009 TOYO INK SC HLDGS CO.LTD. 0.354 EURTSE1 XFRA JP3592200004 TOSHIBA CORP. 0.157 EURT6R XFRA JP3582600007 TOKYO TATEMONO 0.126 EUR7TC XFRA JP3560800009 TOKAI CARBON 0.094 EURISW XFRA JP3551530003 INFORM. SVCS INTL-DENTSU 0.220 EURDEN XFRA JP3551520004 DENTSU INC. 0.354 EURTO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD 0.102 EURCUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'L 0.244 EUR