FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSHD XFRA JP3351600006 SHISEIDO CO. LTD 0.093 EURCB4 XFRA JP3346300001 CAC HOLDINGS CORP. 0.149 EURS3X XFRA JP3322930003 SUMCO CORP. 0.119 EURSBW XFRA JP3320800000 SAPPORO HOLDINGS 0.275 EURKOY XFRA JP3301100008 KOBAYASHI PHARMACEUT. 0.193 EURKUY XFRA JP3269600007 KURARAY CO. LTD YN 50 0.164 EURKUO1 XFRA JP3266400005 KUBOTA CORP. 0.127 EUR07C XFRA JP3266170004 COOKPAD INC. 0.074 EURKIR XFRA JP3258000003 KIRIN HOLDINGS CO. LTD. 0.153 EURKY4 XFRA JP3256000005 KYOWA HAKKO KIRIN CO.LTD. 0.093 EURCNJ XFRA JP3243600008 CANON MARKETING JAPAN INC 0.223 EURCNN1 XFRA JP3242800005 CANON INC. 0.633 EURKAO XFRA JP3205800000 KAO CORP. 0.402 EUROS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.372 EUROTK XFRA JP3188200004 OTSUKA CORP. 0.893 EUREAR XFRA JP3166000004 EBARA CORP. 0.112 EUREJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.167 EURIQ3 XFRA JP3152750000 GMO INTERNET INC. 0.045 EURASI1 XFRA JP3118000003 ASICS CORP. 0.175 EURABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.290 EURSHJ XFRA JP3112000009 ASAHI GLASS 0.372 EUR58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 53.727 EURS4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 68.535 EURT2L XFRA ID1000076706 TUNAS BARU LAMPUNG RP 125 0.002 EURM6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.600 EURBDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EURXFRA GB00BYP78K91 SHENTON FIN. 17/20 MTN 0.000 %CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.862 EURFXM XFRA BRBRAPACNPR2 BRADESPAR S.A. PFD 0.252 EURFXMA XFRA BRBRAPACNOR5 BRADESPAR S.A. 0.222 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.211 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.051 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 0.888 EUR8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.335 EURKUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20