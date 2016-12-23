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ACCENTRO R.EST. WDL14/1. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.12.2016 - 1
23.12.16 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2016.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EUR
XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %
ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR
XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %
SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.723 EUR
CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.105 EUR
BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.284 EUR
6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.316 EUR
27.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2016.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EUR
XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %
ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR
XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %
SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.723 EUR
CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.105 EUR
BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.284 EUR
6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.316 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|6,801 €
|6,801 €
|- €
|0,00%
|22.12./08:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A1YC4S6
|A1YC4S
|8,30 €
|2,75 €
Werte im Artikel
36,34
+0,89%
102,13
+0,28%
21,00
0,00%
12,50
0,00%
6,80
0,00%
99,43
-0,03%
19,35
-0,62%
11,66
-2,35%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|6,801 €
|0,00%
|22.12.16
= Realtime
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