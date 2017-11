FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4PJ3 HSH NORDBANK FZIXL1 14/24 0.003 %GIU6 XFRA DE0008485129 C-QUADRAT FLEX.ASSETS AMI 0.378 EURTEV XFRA US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.072 EURPWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.144 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.089 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.709 EURIVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.059 EURWW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.068 EURCCI XFRA US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01 0.032 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.144 EURBNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.101 EUR4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0.246 EUR4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EURS9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.008 EURGC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.051 EURCFH XFRA BMG2154F1095 CHINA FOODS LTD. HD-,10 0.111 EURD8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.017 EURC6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.084 EURXFRA DE000HSH6H78 HSH NORDBANK MZC 14 16/19 0.000 %7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.169 EURSZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.042 EURMHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.346 EURXFRA DE000HSH6KA8 HSH NORDBANK MZC 6 17/19 0.000 %74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.355 EUR4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.031 EUR