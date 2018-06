Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola West":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTS3X XFRA JP3322930003 SUMCO CORP. 0.219 EURKOY XFRA JP3301100008 KOBAYASHI PHARMACEUT. 0.235 EURV3U XFRA JP3274070006 GREEINC. 0.031 EURKUY XFRA JP3269600007 KURARAY CO. LTD YN 50 0.157 EURKUO1 XFRA JP3266400005 KUBOTA CORP. 0.133 EURKIR XFRA JP3258000003 KIRIN HOLDINGS CO. LTD. 0.188 EURKY4 XFRA JP3256000005 KYOWA HAKKO KIRIN CO.LTD. 0.118 EURCNJ XFRA JP3243600008 CANON MARKETING JAPAN INC 0.196 EURKAO XFRA JP3205800000 KAO CORP. 0.470 EUROS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.392 EUREAR XFRA JP3166000004 EBARA CORP. 0.118 EUREJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.196 EURASI1 XFRA JP3118000003 ASICS CORP. 0.094 EURABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.353 EURSHJ XFRA JP3112000009 ASAHI GLASS 0.431 EUR58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 56.562 EURS4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 75.364 EURAZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EURAI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.655 EURXFRA GB00BYP78K91 SHENTON FIN. 17/20 MTN 0.000 %2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.064 EURGIB XFRA DE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AG 1.400 EURNTG XFRA DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. 0.180 EURMZX XFRA DE0005492938 MASTERFLEX O.N. 0.070 EURBIJ XFRA DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. 3.000 EURCEZ XFRA CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 1.273 EURCVV XFRA CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1 0.007 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.858 EURNKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.172 EUR8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.274 EURAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.017 EUR108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.235 EUR86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.063 EUR30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.535 EURCCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.196 EUR