Das Instrument XS7W IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 26.04.2022 und ex Dividende/Zinsen am 27.04.2022 The instrument XS7W IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO ETF has its pre-dividend/interest day on 26.04.2022 and its ex-dividend/interest day on 27.04.2022