FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.051 EUR3FB XFRA SE0003849223 BULTEN AB 0.359 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.090 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.043 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EURKC7 XFRA AU000000AMA8 AMA GROUP LTD. 0.003 EUR28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.064 EURUUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.189 EURT6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.287 EUR3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.148 EURSNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.320 EURSL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.123 EURRWEA XFRA US74975E3036 RWE AG ADR 1 1.519 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.049 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.043 EURONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.653 EURWX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.542 EURNOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.160 EURIBU XFRA DE000A0XYHT5 IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON 0.130 EURK3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.030 EURCZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.390 EURDWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.205 EURMW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.156 EUR2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.164 EURHPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.435 EURHHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.538 EURGOK XFRA US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI 0.353 EUREPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.351 EUREVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.254 EURCAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.174 EUR0CYA XFRA US15911M1071 CHANGYOU.COM LTD.ADR CL A 7.716 EURDG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.443 EUR9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.343 EURBBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.287 EURAY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.275 EUR