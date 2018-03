FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFSRA XFRA ZAE000066304 FIRSTRAND LTD RC-,01 0.089 EURLL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.309 EURR8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01 0.115 EURXFRA DE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13 0.001 %NS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.028 EURADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EURWK0 XFRA ID1000131105 WIJAYA KARYA BETON RP 100 0.001 EURAEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.101 EURKTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.081 EURSEBA XFRA SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 0.563 EURSEBC XFRA SE0000120784 SKAND.ENSK. BKN C FR.SK10 0.563 EURPJFB XFRA KYG7082H1276 PICO FAR EAST HLD.SUBDIV. 0.014 EURUBL XFRA FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.400 EURKWK3 XFRA CH0039651184 ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 0.855 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.834 EURWBJ XFRA AU000000WEB7 WEBJET LTD 0.050 EURILZ XFRA AU000000ILU1 ILUKA RES 0.156 EURAZ2 XFRA AT0000730007 ANDRITZ AG 1.550 EUR7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.025 EUR2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.146 EURBAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.094 EUR1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.044 EUR21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD 0.006 EUR