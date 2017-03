FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 4.199 EURXFRA DE000HSH4XW0 HSH NORDBANK KK3 15/21 0.000 %XFRA DE000HLB11H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/15 0.001 %XFRA DE000BLB2P40 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.3 DAX 0.002 %XFRA DE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13 0.001 %E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EURADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EURXFRA DE000HSH4P05 HSH NORDBANK FZIXL2 14/25 0.003 %XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.185 EURKTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.093 EURGU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.208 EUR37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.257 EUR4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.069 EURCS9 XFRA US2053631048 COMPUTER SCIENCES DL 1 0.130 EURHTU XFRA TH0814010R12 POSCO-THAINOX -NVDR- BA 1 0.001 EUR5AA XFRA ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100 0.002 EURKW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.031 EURUBL XFRA FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.100 EURKEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.530 EURVIB3 XFRA DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.530 EURI8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02 1.866 EURFRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.153 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.650 EURMXG1 XFRA AU000000IMF0 IMF BENTHAM LTD. 0.021 EURGHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.109 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 0.974 EUR7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.039 EURTK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.510 EUR