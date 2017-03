FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM27.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 4.203 EURXFRA DE000HSH4XW0 HSH NORDBANK KK3 15/21 0.000 %XFRA DE000HLB11H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/15 0.001 %XFRA DE000BLB2P40 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.3 DAX 0.002 %XFRA DE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13 0.001 %E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EURADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EURXFRA DE000HSH4P05 HSH NORDBANK FZIXL2 14/25 0.003 %XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.185 EURKTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.093 EURGU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.209 EUR37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.258 EUR4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.070 EURCS9 XFRA US2053631048 COMPUTER SCIENCES DL 1 0.130 EURHTU XFRA TH0814010R12 POSCO-THAINOX -NVDR- BA 1 0.001 EUR5AA XFRA ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100 0.002 EURKW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.031 EURUBL XFRA FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 5.100 EURKEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.530 EURVIB3 XFRA DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.530 EURI8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02 1.868 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EURMXG1 XFRA AU000000IMF0 IMF BENTHAM LTD. 0.021 EURGHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.110 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 0.976 EUR7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.039 EURTK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.510 EUR