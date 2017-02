FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFR1A XFRA US3561081007 FRED'S INC. A 0.057 EURCM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.679 EURCN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.198 EUROF1 XFRA US1103941035 BRISTOW GROUP INC. DL-,01 0.066 EURBGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.132 EURBL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.123 EURAV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.387 EURAB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.113 EURAXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.132 EURLQZ1 XFRA TH0796010R11 THAI OIL -NVDR- BA 10 0.081 EURLQZ XFRA TH0796010013 THAI OIL PCL -FGN- BA 10 0.081 EURTPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1 0.006 EURNVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1 0.006 EURFFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.179 EUR0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.046 EURNWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.014 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.029 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.072 EURAE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.094 EURCCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.181 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.057 EURPB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.094 EURXFRA DE000HLB05L1 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02B/14 0.002 %C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.132 EURL3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.707 EUREP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.208 EUR2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.094 EURXFRA DE000HLB4GA4 LB.HESS.-THR.INFL.02/13 0.000 %0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.053 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.214 EURSLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.342 EUROORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.036 EURON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.123 EURTT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.217 EUR