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NRG Yield C - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.02.2017 - 3




24.02.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.171 EUR
NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.246 EUR
NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.246 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
17,90 $ 17,70 $ 0,20 $ +1,13% 23.02./22:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US62942X4051 A14S3N 18,56 $ 11,75 $
Werte im Artikel
17,26 plus
+1,71%
17,90 plus
+1,13%
19,50 minus
-1,27%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
NYSE 17,90 $ +1,13%  23.02.17
Stuttgart 16,668 € 0,00%  23.02.17
Frankfurt 16,604 € -0,53%  23.02.17
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