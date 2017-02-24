Erweiterte Funktionen
NRG Yield C - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.02.2017 - 3
24.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.171 EUR
NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.246 EUR
NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.246 EUR
27.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.171 EUR
NY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.246 EUR
NY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.246 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|17,90 $
|17,70 $
|0,20 $
|+1,13%
|23.02./22:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US62942X4051
|A14S3N
|18,56 $
|11,75 $
Werte im Artikel
17,26
+1,71%
17,90
+1,13%
19,50
-1,27%
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.