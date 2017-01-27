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Ciner Resources Uts - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.01.2017 - 5




27.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.046 EUR
2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.528 EUR
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
32,22 $ 32,06 $ 0,16 $ +0,50% 26.01./22:29
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US1724641097 A143LL 39,10 $ 20,05 $
Werte im Artikel
9,67 plus
+5,22%
3,94 plus
+0,85%
32,22 plus
+0,50%
13,13 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 30,063 € +0,85%  26.01.17
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Berlin 29,745 € -0,23%  26.01.17
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