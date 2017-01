FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.084 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.078 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.021 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.021 EURYAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.462 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.108 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.082 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.142 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.027 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.101 EURW66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.520 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.064 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.168 EUR2WP XFRA US98159G1076 WORLD POINT TERMINALS UTS 0.280 EURCMC5 XFRA US46625HJQ48 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S 0.003 %NN3 XFRA US6676551046 NORTHW. NAT. GAS DL 3,167 0.438 EUR2NB XFRA CA6647841056 NORTHERN BLIZZARD RESOUR. 0.014 EUREL21 XFRA US28140H2031 EDUCATION RLTY TR. DL-,01 0.354 EUR49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.258 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.109 EUR7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.827 EURVIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.419 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.053 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR2P5 XFRA KYG7114V1023 PINGTAN MARINE ENT.DL-,01 0.009 EUR27G XFRA CA26950W1041 EAGLE ENERGY INC. 0.004 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.096 EUR7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.028 EURXTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.363 EUR0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.238 EUR88A XFRA JP3160890004 ATEAM INC. 0.041 EUR