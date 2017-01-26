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Hallador Energy Co - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.01.2017 - 3




26.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR


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Erstklassige 19.800ppm Lithium - Besser als FMC Lithium (Albermale)!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,19 $ 9,24 $ -0,05 $ -0,54% 25.01./22:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US40609P1057 A1CUUM 10,40 $ 3,95 $
Werte im Artikel
9,19 minus
-0,54%
3,90 minus
-0,61%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 8,491 € +1,71%  25.01.17
Berlin 8,579 € +0,44%  25.01.17
Nasdaq 9,19 $ -0,54%  25.01.17
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