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Hallador Energy Co - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.01.2017 - 3
26.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR
27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|9,19 $
|9,24 $
|-0,05 $
|-0,54%
|25.01./22:58
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US40609P1057
|A1CUUM
|10,40 $
|3,95 $
Werte im Artikel
9,19
-0,54%
3,90
-0,61%
= Realtime
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