Das Instrument EM7A BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 25.08.2021 und ex Dividende/Zinsen am 26.08.2021 The instrument EM7A BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. EQUITY has its pre-dividend/interest day on 25.08.2021 and its ex-dividend/interest day on 26.08.2021