FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHR1 XFRA CNE100000WS1 HUANENG RENEW.CORP.H YC 1 0.006 EUR3GZA XFRA ID1000129307 JAYA KONSTR.MANGG. RP 20C0V XFRA CNE100001QW3 CHINA EVERB.BANK CO.H YC1 0.024 EURXFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %GIUN XFRA DE000A0DNVT1 CT WELT PTF AMI CT(A) 0.350 EURXFRA DE000HLB0XE9 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.06/13 0.002 %XFRA DE000HSH4JH0 HSH NORDBANK KK II 13/19 0.000 %RLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2 0.152 EURAEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.107 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.360 EURRZU XFRA ID1000092406 SUMMARECON RP 500MHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 1.000 EURG6P XFRA DE0007612103 GOING PUBLIC MEDIA NA ON 0.200 EURKGR XFRA DE0006336001 LEWAG HOLDING AG 0.300 EURDGR XFRA DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.770 EURD4D XFRA CNE100000312 DONGFENG MOTOR GRP H YC 1 0.033 EURWFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.097 EURCZR XFRA BMG2155Y1075 CITIC RES.HLDGS HD -,05 0.003 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.262 EURFJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 1.300 EUR