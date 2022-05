Das Instrument SXV CNE1000004B0 XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 26.05.2022 The instrument SXV CNE1000004B0 XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 26.05.2022