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Atlantica Yield - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 26.05.2017 - 6
26.05.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.223 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.423 EUR
IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.383 EUR
1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.033 EUR
ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.200 EUR
279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 22.000 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.223 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.423 EUR
IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.383 EUR
1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.033 EUR
ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.200 EUR
279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 22.000 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,65 $
|20,64 $
|0,01 $
|+0,05%
|25.05./23:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BLP5YB54
|A116CH
|22,87 $
|16,18 $
Werte im Artikel
61,84
+0,70%
20,65
+0,05%
457,00
0,00%
62,46
0,00%
35,40
-0,70%
1,57
-1,93%
= Realtime
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