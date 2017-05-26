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Atlantica Yield - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 26.05.2017 - 6




26.05.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.223 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.423 EUR
IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.383 EUR
1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.033 EUR
ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.200 EUR
279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 22.000 EUR


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Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,65 $ 20,64 $ 0,01 $ +0,05% 25.05./23:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BLP5YB54 A116CH 22,87 $ 16,18 $
Werte im Artikel
61,84 plus
+0,70%
20,65 plus
+0,05%
457,00 plus
0,00%
62,46 plus
0,00%
35,40 minus
-0,70%
1,57 minus
-1,93%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 18,458 € +2,41%  25.05.17
München 18,225 € +1,62%  25.05.17
Berlin 18,215 € +1,53%  25.05.17
Nasdaq 20,65 $ +0,05%  25.05.17
Stuttgart 18,185 € 0,00%  25.05.17
  = Realtime
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