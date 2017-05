Weitere Suchergebnisse zu "Voya Financial":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTV7P XFRA NO0003110603 BONHEUR NK 1,25 0.214 EUR4FU XFRA MXP001391012 ALSEA S.A. DE C.V. 0.033 EUR3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005 0.011 EURFT7 XFRA KYG3311L1041 FANTASIA H.G.C.REGS HD-10 0.006 EURAJN XFRA KYG0192S1093 AJISEN(CHINA)HLDGS HD-,10 0.011 EUROTP XFRA HU0000061726 OTP BANK NYRT. 0.625 EUREUE XFRA FR0004254035 EULER HERMES GROUP EO-,32 4.680 EURNBP XFRA FR0000120685 NATIXIS S.A. INH. EO 11,2 0.350 EURAXI XFRA FR0000051732 ATOS SE NOM. EO 1 1.600 EURC41 XFRA BMG202981087 CGN NEW ENERGY HO.HD,0001 0.004 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.036 EUR4AI XFRA CNE100001F78 CHINA ALUM.INTL ENG.A YC1 0.011 EURZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.012 EUR7GE XFRA SG2F24986083 GEO ENERGY RESOURCES LTD 0.007 EURUHR XFRA CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 6.188 EURUHRN XFRA CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.238 EURERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.114 EURCQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EURB44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.388 EURG7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.232 EUR1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.357 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EURPB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.089 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.160 EUR8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.700 EUR0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.024 EURPIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.446 EURACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.312 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.104 EURXT2A XFRA BMG1987Y1030 CCT FORTIS HLDG.LTD.HD-10 0.004 EURCO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.111 EURTN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.187 EURRL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.187 EUR119 XFRA KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 0.011 EUR17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.036 EUR