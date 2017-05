FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.624 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.030 EUR3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.089 EURUNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.539 EURAOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.359 EURSUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.232 EURSID XFRA US8565522039 STATE BANK OF IND.GDR S/2 0.357 EURSNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01 0.267 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.508 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.074 EURPWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.125 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.047 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.036 EUR46NA XFRA US67011U2087 NOVOROSS.MORSK. GDR REGS 0.920 EURNWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.205 EURNY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.366 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.045 EURMEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.464 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.056 EURLB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.105 EURELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.303 EURDJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.071 EUR6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.005 EURFA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.499 EUREWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.067 EURDOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.392 EURCFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.508 EURCZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.294 EURGLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.138 EURXCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.160 EURCXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.178 EUR33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.103 EURGZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.249 EURC2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.455 EURZ85 XFRA NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5 0.267 EUR