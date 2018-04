FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM26.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTROT XFRA CH0001347498 EDM.D.ROTH.(SU.)INH.SF500 699.008 EURNC91 XFRA SE0005851706 IAR SYSTEMS GROUP AB SK10 0.482 EURMN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.048 EUR1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.708 EURMUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.074 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.049 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.012 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.136 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.042 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.169 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.039 EURCMC7 XFRA US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U 0.003 %NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.106 EUR5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.115 EURTU0 XFRA SE0006422390 THULE GROUP AB (PUBL) 0.289 EURRRU1 XFRA US7757812067 ROLLS ROYCE H.ADR/ LS-20 0.081 EURHNX1 XFRA CH0244017502 CONZZETA AG NAM. SF 2 13.394 EUR66B XFRA SE0008091581 BONAVA AB B FRIA SK 8 0.250 EUR66BA XFRA SE0008091573 BONAVA AB A FRIA SK 25 0.250 EUR4H3A XFRA SE0009997018 HMS INDUSTRIAL NETWORKS 0.144 EUR