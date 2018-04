FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM26.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSMC XFRA GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01 0.039 EURFHDA XFRA AT0000856026 PIONEER AT-EO GOV.BD A 0.140 EURBEIA XFRA US07724U1034 BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 0.141 EURFXG XFRA GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC LS-,01 0.003 EURWM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.352 EURSJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.041 EURMUVB XFRA US6261881063 MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 0.879 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.205 EURKRT XFRA TH0689010013 KRUNGTHAI CARD FGN BA 10 0.138 EURUOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.402 EURBGL XFRA SE0000470395 BIOGAIA AB B SK 1 0.867 EURTLLB XFRA SE0000114837 TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 0.433 EURELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07 0.316 EURAOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10 0.230 EURCEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.450 EURFNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.244 EURRDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.316 EURP2F XFRA GB00B0H2K534 PETROFAC LTD DL-,02 0.207 EURHGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.062 EURWHI XFRA GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 0.102 EUR3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.106 EURLGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.126 EURFG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.332 EURKPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.960 EURESL XFRA FR0000121667 ESSILOR INTL INH. EO -,18 1.530 EURHUKI XFRA FI0009000459 HUHTAMAEKI OYJ 0.800 EURRDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.317 EURFHDS XFRA AT0000754270 PIONEER AT-HEALTH.ST.A 0.200 EURGXI XFRA DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG 1.100 EURMUV2 XFRA DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 8.600 EURBEI XFRA DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. 0.700 EURELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07 0.320 EURBXZ XFRA AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.237 EURIWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.045 EUR8MM XFRA GB00BVYB2Q58 MARSHALL MOT.HLDGS LS-,64 0.049 EUR