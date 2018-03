FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM26.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 1.413 EUR0YIA XFRA US98585M1080 YINT.INV.HLDGS.SP.ADR/20 0.325 EURXFRA DE000HSH4XW0 HSH NORDBANK KK3 15/21 0.003 %XFRA DE000HLB11H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/15 0.001 %XFRA DE000BLB2P40 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.3 DAX 0.000 %XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %XFRA DE000HSH4P05 HSH NORDBANK FZIXL2 14/25 0.003 %XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %KCE1 XFRA TH0122B10Z13 KCE EL. PCL -FGN- BA 1 0.028 EURO1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.365 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.341 EUR37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.270 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.049 EURBXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.291 EURWWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.162 EUR55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.122 EURRCAN XFRA TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. NAM. TN 1 0.133 EURNVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 1 0.028 EURSCA XFRA SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10 0.148 EURKSC XFRA DE000A1A6V48 KPS AG NA O.N. 0.350 EURVIB3 XFRA DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.570 EURGIN XFRA CH0010645932 GIVAUDAN SA NA SF 10 49.675 EUR5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.750 EURSLD XFRA AU000000SEK6 SEEK LTD 0.150 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.193 EUR9SG XFRA AU000000SVW5 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 0.132 EURXCL1 XFRA DK0060495240 SIMCORP A/S NAM. DK 1 0.873 EUR5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.173 EURDXQP XFRA LU0974225590 DEUTSCH.MITTELST.FDS M EO 2.250 EURSCA1 XFRA SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33 0.148 EURI4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.195 EUR