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Philip Morris International - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.09.2018 - 1
24.09.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %
4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.969 EUR
AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.106 EUR
TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.217 EUR
DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.170 EUR
I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.204 EUR
6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.034 EUR
25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %
4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.969 EUR
AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.106 EUR
TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.217 EUR
DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.170 EUR
I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.204 EUR
6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.034 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|83,75 $
|82,55 $
|1,20 $
|+1,45%
|21.09./23:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US7181721090
|A0NDBJ
|115,28 $
|76,21 $
Werte im Artikel
17,15
+4,89%
5,88
+2,26%
83,75
+1,45%
13,94
+0,87%
15,68
+0,26%
33,45
+0,15%
70,00
0,00%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|71,33 €
|+1,90%
|21.09.18
|Düsseldorf
|70,33 €
|+1,93%
|21.09.18
|Frankfurt
|70,73 €
|+1,77%
|21.09.18
|Berlin
|70,07 €
|+1,49%
|21.09.18
|NYSE
|83,75 $
|+1,45%
|21.09.18
|München
|69,93 €
|+1,19%
|21.09.18
|Stuttgart
|70,48 €
|+1,12%
|21.09.18
= Realtime
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