FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.969 EURAEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.106 EURTNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.217 EURDDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.170 EURI4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.204 EUR6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.034 EUR