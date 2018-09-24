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Philip Morris International - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.09.2018 - 1




24.09.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %
4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.969 EUR
AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.106 EUR
TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.217 EUR
DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.170 EUR
I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.204 EUR
6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.034 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
83,75 $ 82,55 $ 1,20 $ +1,45% 21.09./23:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US7181721090 A0NDBJ 115,28 $ 76,21 $
Werte im Artikel
17,15 plus
+4,89%
5,88 plus
+2,26%
83,75 plus
+1,45%
13,94 plus
+0,87%
15,68 plus
+0,26%
33,45 plus
+0,15%
70,00 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		71,33 € +1,90%  21.09.18
Düsseldorf 70,33 € +1,93%  21.09.18
Frankfurt 70,73 € +1,77%  21.09.18
Berlin 70,07 € +1,49%  21.09.18
NYSE 83,75 $ +1,45%  21.09.18
München 69,93 € +1,19%  21.09.18
Stuttgart 70,48 € +1,12%  21.09.18
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