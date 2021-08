Das Instrument 5CI ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 25.08.2021 The instrument 5CI ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 25.08.2021