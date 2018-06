FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM25.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSBNC XFRA US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.664 EURXFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %SCF XFRA US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 1.045 EURBJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.075 EURTIC XFRA GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3 0.050 EURAN3 XFRA FR0000071946 ALTEN SA 1.000 EURT5N XFRA EE3100004466 AS TALLINK GRUPP O.N. 0.030 EURCJR XFRA KYG2161T1004 CITYCHAMP W.+J.GRP HD-,10 0.007 EURDAR XFRA DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. 0.200 EURSSH XFRA DE0007346603 SUEDWSTDT.SALZWERKE 1.600 EURNLM XFRA DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 1.600 EUREIN3 XFRA DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 1.200 EURTSS XFRA DE0005405104 INNOTEC TSS AG 0.850 EURCIAH XFRA CNE1000002K5 CHINA EASTERN AIRL. H YC1 0.007 EURNBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.403 EURMD8A XFRA AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS 0.042 EURKFY XFRA US5006432000 KORN FERRY INTL DL -,01 0.087 EURFEMA XFRA US0048542049 ACORN INTL.INC.ADR NEW 12.969 EURI4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.208 EUR